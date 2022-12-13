Из-за угрозы беспорядков матч Марокко с Францией не покажут на площадях Амстердама, Гааги, Роттердама и Утрехта

Власти отдельных нидерландских городов отказались от показа матча Марокко на площадях.

Как передает NU.nl, из-за возможных беспорядков в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте принято решение не транслировать игру африканской команды с Францией в полуфинале на больших экранах.

В некоторых из этих городов полиция уже объявила об увеличении патрулей на улицах, в остальных это пока лишь обсуждается.

«Нарушители порядка используют толпы футбольных фанатов для прикрытия. На площадях мы больше не в состоянии отделять людей с благими намерениями от тех, у кого намерения злые», – подчеркнули в муниципалитете Гааги.

Игра Марокко в 1/2 финала назначена на 14 декабря. 17 или 18 декабря сборная также примет участие в игре за третье место или финале.

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