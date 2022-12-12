2 тысячи полицейских будут дежурить в Париже во время матча Франции и Марокко. Ранее 74 фаната были арестованы после столкновений

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Полицейские Парижа будут дежурить в усиленном режиме во время матча 1/2 финала ЧМ-2022 Франция – Марокко.

Две тысячи сотрудников правоохранительных органов проследят за порядком в столице Франции 14 декабря, в день проведения игры.

В субботу в Париже дежурили 1200 полицейских, в итоге 74 человека были арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции со стражами порядка.

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