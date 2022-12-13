Дидье Дешам: «Шансы Франции и Марокко на финал ЧМ равны. Они отлично защищаются, но мы найдем решение»

поделился ожиданиями от матча 1/2 финала против сборной Марокко.

«Никому не удалось забить Марокко? Мы обязательно найдем решение, но факт остается фактом: эта команда способна очень хорошо защищаться, а соперники еще не нашли, как взломать их оборону.

Однако не следует сводить всю их игру к обороне, потому что, если бы у них не было других качеств, особенно в атаке, их не было бы сейчас здесь. Эта команда лучше всех организована, что позволяет им хорошо защищаться и доставлять проблемы соперникам.

Мои наблюдатели следили за всеми матчами сборной Марокко и сказали мне, на что нужно обратить внимание. Это и будет нашей целью – доставлять им неприятности, чтобы мы имели шансы забить, и играть надежно.

У Марокко такие же шансы на выход в финал, как и у нас. Мне не нравится слово «враждебный», их пыл идет им на пользу. Я знаю, что на трибунах будет шумно, мои наблюдатели рассказали об этом. Игроки тоже это знают.

Это не заставит забивать голы, но может повлиять, и мы должны это учитывать. Подготовка к матчу – это подготовка к происходящему на поле, но окружающая обстановка тоже важна, и игроки знают, чего ожидать», – сказал главный тренер сборной Франции.

Сборные Марокко и встретятся в 1/2 финала ЧМ-2022 в среду, 14 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ