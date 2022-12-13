Анчелотти не возглавит Бразилию. Тренер хочет остаться в «Реале» до истечения контракта и, возможно, продлить его (Marca)
Карло Анчелотти не рассматривает уход из «Реала».
Напомним, ранее появилась информация о том, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить итальянца главным тренером национальной команды, а сам Анчелотти готов приступить к этой работе в июне 2023 года.
Однако, по данным Marca, тренер полностью сосредоточен на «Реале». Он намерен остаться в клубе до истечения срока контракта и, возможно, продлить соглашение, рассчитанное до 2024 года.
Ни Анчелотти, ни «Реал» не рассматривают варианты с досрочным прекращением сотрудничества.
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