Анчелотти не возглавит Бразилию. Тренер хочет остаться в «Реале» до истечения контракта и, возможно, продлить его (Marca)

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Карло Анчелотти не рассматривает уход из «Реала». 

Напомним, ранее появилась информация о том, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить итальянца главным тренером национальной команды, а сам Анчелотти готов приступить к этой работе в июне 2023 года.

Однако, по данным Marca, тренер полностью сосредоточен на «Реале». Он намерен остаться в клубе до истечения срока контракта и, возможно, продлить соглашение, рассчитанное до 2024 года. 

Ни Анчелотти, ни «Реал» не рассматривают варианты с досрочным прекращением сотрудничества. 

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