Анчелотти не возглавит Бразилию. Тренер хочет остаться в «Реале» до истечения контракта и, возможно, продлить его (Marca)

не рассматривает уход из «Реала».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить итальянца главным тренером национальной команды, а сам Анчелотти готов приступить к этой работе в июне 2023 года.

Однако, по данным Marca, тренер полностью сосредоточен на «Реале». Он намерен остаться в клубе до истечения срока контракта и, возможно, продлить соглашение, рассчитанное до 2024 года.

Ни Анчелотти, ни не рассматривают варианты с досрочным прекращением сотрудничества.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ