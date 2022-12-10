Родриго извинился за вылет Бразилии: «Из рая в ад за считанные минуты. Это поколение должно быть короновано. Пусть в 2026-м все будет иначе»

извинился за вылет сборной Бразилии с .

Бразильцы уступили Хорватии в 1/4 финала по пенальти. Родриго не реализовал 11-метровый удар, он бил первым из числа игроков южноамериканской команды.

«Простите. Конечно, это самый болезненный момент в карьере, из рая в ад за считанные минуты. Все случилось именно так, как мне не хотелось. Знаю, что все проходит, и даже сейчас – хоть у меня все еще нет сил подняться – я уверен, что вернусь. Не знаю как, но я вернусь намного сильнее…

«Только блестящие умы проходят через определенные испытания». Мне 21 год. Пока ничто не давалось мне просто в этой жизни. И не дастся. Но это того стоит!

Спасибо всем, кто болел за нас и верил в нас. Спасибо тебе, Господи, за все. И прости меня за неблагодарность, ведь после всего, что ты сделал для меня, я все время спрашиваю себя, почему я? Почему все должно быть именно так?

Только те, кто был со мной, видели все, через что я прошел за этот год, чтобы попасть на чемпионат мира. И почему все так закончилось? Я не могу этого понять, но потом начинаю все вспоминать и вижу, что не могу ни на что жаловаться, и просто продолжаю делать все возможное, как всегда!

Еще раз всем спасибо. Пусть в 2026 году все будет по-другому. Я продолжаю верить, что мы все равно будем очень счастливы! Это поколение очень хорошее, оно заслуживает и должно быть короновано», – написал полузащитник сборной и в соцсетях.

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