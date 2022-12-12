Сантуш может уйти из сборной Португалии – скоро встреча с руководством федерации. В случае отставки он со штабом получит 3,75 млн евро
Фернанду Сантуш может покинуть сборную Португалии.
Как пишет Record, Федерация футбола Португалии готовится провести встречу с 68-летним тренером. Ожидается, что в ходе нее будет принято решение о его отставке с поста главного тренера сборной Португалии.
По данным Jornal de Notícias, в случае отставки Сантуш и его штаб будут претендовать на компенсацию в размере примерно 3,75 млн евро.
Португалия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Марокко (0:1).
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