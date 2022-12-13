Топ-клубы Европы отказываются участвовать в новой версии клубного ЧМ с 32 командами. ФИФА в растерянности
Топ-клубы Европы отказываются участвовать в клубном чемпионате мира с участием 32 команд.
Как пишет Daily Mail, крупнейшие клубы Европы отклонили предложение ФИФА о новом формате клубного чемпионата мира. Организация предложила формат, при котором в 2025 году на турнире в США выступят 32 команды.
ФИФА надеялась, что новый формат турнира согласуют на заседании Ассоциации европейских клубов, где собираются представители 220 лидирующих европейских команд. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино снял этот вопрос с повестки, когда понял, что проект не получит поддержку.
ФИФА в растерянности из-за сложившейся ситуации.
УЕФА выступает против реализации этой идеи, так как видит в ней угрозу Лиге чемпионов. Возможно, клубы поменяют мнение из-за крупных призовых – ФИФА обещает, что они составят 150 млн фунтов.
ФИФА хочет, чтобы клубный чемпионат мира-2025 прошел в США, так как он стал бы тестовым турниром перед ЧМ-2026.
Как рассчитывает ФИФА, новая версия клубного чемпионата мира будет проходить раз в четыре года вместо ежегодного турнира, который существует сейчас.
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