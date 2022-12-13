Топ-клубы Европы отказываются участвовать в новой версии клубного ЧМ с 32 командами. ФИФА в растерянности

Топ-клубы Европы отказываются участвовать в клубном чемпионате мира с участием 32 команд.

Как пишет Daily Mail, крупнейшие клубы Европы отклонили предложение ФИФА о новом формате клубного чемпионата мира. Организация предложила формат, при котором в 2025 году на турнире в США выступят 32 команды.

ФИФА надеялась, что новый формат турнира согласуют на заседании европейских клубов, где собираются представители 220 лидирующих европейских команд. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино снял этот вопрос с повестки, когда понял, что проект не получит поддержку.

ФИФА в растерянности из-за сложившейся ситуации.

выступает против реализации этой идеи, так как видит в ней угрозу чемпионов. Возможно, клубы поменяют мнение из-за крупных призовых – ФИФА обещает, что они составят 150 млн фунтов.

ФИФА хочет, чтобы клубный чемпионат мира-2025 прошел в США, так как он стал бы тестовым турниром перед ЧМ-2026.

Как рассчитывает ФИФА, новая версия клубного чемпионата мира будет проходить раз в четыре года вместо ежегодного турнира, который существует сейчас.

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