На групповом этапе чемпионата мира могут ввести серию пенальти.

Как сообщает As со ссылкой на The Athletic, это правило может быть введено с 2026 года.

Напомним, начиная с в турнире будут участвовать 48 команд. Они будут разделены на 16 групп по 3 сборных. Команды, занявшие два первых места, будут выходить в плей-офф.

Поскольку в группах из 3 команд будут более плотные результаты, ФИФА рассматривает идею с введением серии пенальти на групповой стадии. Это должно снизить шанс равенства очков и остальных показателей в таблицах – команда, победившая в серии пенальти, получит бонусные очки.

Единственный фактор, вызывающий у ФИФА опасения относительно формата с 3 командами в группе – невозможность одновременного проведения матчей всех сборных. Это может привести к тому, что команды, играющие последними, договорятся сыграть на результат, который удовлетворит обе стороны.

Считается, что серии пенальти помогут снизить риск договорняков. Кроме того, рассматривается вариант с проведением серий перед началом матчей, чтобы снизить риск возможных нарушений еще сильнее.