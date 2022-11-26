Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам призвал ФИФА уважать Европу.

«ЧМ-2022 начался с еврофобского тона. Президент ФИФА Джанни Инфантино в своей речи обрушился на Европу, обвинив ее представителей в высокомерии, двойных стандартах, эгоцентризме.

Но он упустил из виду один момент: центр футбола на самом деле находится в Европе – с исторической, культурной, экономической и спортивной точек зрения. Только в Европе можно провести карьеру на топ-уровне.

Европа доминирует в современном футболе, и на чемпионатах мира это особенно очевидно. Последний финал без европейской команды прошел почти три четверти века назад. Последние чемпионы мира – Италия, Испания, Германия и Франция, причем в трех из четырех случаев их соперниками были также европейские команды. В 2006 и 2018 годах все полуфиналисты были из Европы.

На клубном уровне доминирование Европы еще очевиднее. Все пути ведут в топ-5 лиг, и эта тенденция усилилась после создания Лиги чемпионов в 1992-м. Последними футболистами, которые действительно блистали за пределами Европы, были Пеле и Зико. Из стартового состава Бразилии-2002, выигравшей чемпионат мира, только вратарь Маркос никогда не играл в Европе.

Талант распределен по миру равномерно, многие великие игроки – из Южной Америки, в Африке тоже много сильных футболистов. Но все они делают последний шаг в Европе.

Сейчас сборные , , почти целиком состоят из представителей Премьер-лиги, Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги, Лиги 1. У команд, собранных из футболистов других лиг, почти нет шансов на полуфинал ЧМ, не говоря уже о чемпионстве.

И, судя по первому впечатлению от , Европа даст Инфантино ответ на поле», – отметил Лам.