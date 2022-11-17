ФИФА запускает сервис против оскорблений игроков в соцсетях

ФИФА запускает сервис для борьбы с кибербуллингом во время .

«ФИФА стремится обеспечить наилучшие условия для игроков, чтобы они могли проявить себя в меру своих способностей

На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре мы запустим сервис, который поможет защитить игроков от разрушительных последствий, которые могут повлечь за собой комментарии в социальных сетях», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Служба поддержки социальных сетей не позволит игрокам видеть оскорбительные сообщения в течение определенного времени после матчей.

ФИФА будет отслеживать аккаунты всех участников чемпионата мира в соцсетях на предмет оскорблений и угроз, а затем сообщать о нарушениях в социальные сети и правоохранительные органы.

Команды, игроки и другие отдельные участники ЧМ-2022 смогут также подключить услугу модерации, которая скрывает оскорбительные комментарии, не позволяя получателю и его подписчикам их увидеть.

«Этот тип жестокого обращения оказывает глубокое влияние на благополучие и психическое здоровье игроков, затрагивает их семьи.

Мы надеемся, что служба защиты социальных сетей послужит отправной точкой в борьбе с оскорблениями, и что социальные сети поддержат нас в решении этой проблемы на чемпионате мира по футболу», – сказал президент FIFPro Давид Агансо.