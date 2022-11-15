Президент ФИФА: «Мировой футбольный ВВП – 300 млрд долларов, 70% – в Европе. Представьте потенциал, если остальной мир будет производить хотя бы половину этого»

Президент ФИФА рассказал о многомиллиардных доходах футбола.

выступил на саммите G20.

«Дорогие лидеры, вы представляете крупнейшие экономики мира, позвольте мне сказать пару слов об экономике в футболе. Возможно, вы не знаете, но мировой футбольный ВВП составляет почти 300 млрд долларов, 90% любителей футбола находится в Европе, 70% ВВП производится в Европе.

Представьте, какой потенциал есть для мировой экономики, если остальной мир будет производить хотя бы половину от того, что делает Европа. Это добавит еще 200 млрд долларов или 300 млрд к футбольному ВВП, 3-4 млн рабочих мест и сократит разрыв в доходах.

Но футбол – это больше, чем экономика, больше, чем спорт. Футбол – это про страсть, образование, толерантность, это инвестиции в наших детей и будущее», – отметил глава ФИФА.