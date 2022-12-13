Энрике о том, что изменил бы в сборной Испании: «Сделал бы Сарабию игроком стартового состава»
Луис Энрике заявил, что сделал бы Пабло Сарабию игроком старта сборной Испании на ЧМ-2022.
В 1/8 финала испанцы проиграли Марокко (0:0, 0:3 по пен.). Хавбек вышел на замену на 118-й минуте и не забил первый 11-метровый в серии послематчевых пенальти.
В трех матчах группового этапа Сарабия не принимал участия.
– Что бы вы изменили в матче с Марокко, будь у вас такая возможность?
– Думаю, на этом чемпионате мира у Сарабии должно было быть больше игровой практики. На Евро он был важным игроком, показывал зрелищный футбол. В «ПСЖ», правда, он практически не играл, а в [товарищеском] матче с Иорданией [3:1] ему не хватило вдохновения.
Сейчас я бы даже сделал его игроком стартового состава. Хотя мы бы наверняка все равно проиграли бы… Но, если честно, он заслужил выходить чаще на поле, – сказал экс-главный тренер сборной Испании.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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