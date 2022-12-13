Луис Энрике: «Со мной впервые не продлили контракт. Теперь хочу в клуб – сделать то, что не смог в сборной»

высказался об уходе с поста главного тренера сборной Испании и своих планах.

«Со мной впервые не продлили контракт. Я предпочитаю такой вариант. Если в тебя больше не верят, не считают тебя подходящим для этой работы, то я с радостью двигаюсь дальше.

После Евро-2020 мне предлагали продлить контракт, но я отказался, отложив до конца . Думаю, такой подход более разумный.

Я думал, что сам буду решать, что дальше, но мне даже не пришлось этого делать.

Теперь я свободен выбирать, чем займусь дальше. Я хочу тренировать, я представляю себя тренером клуба, который сможет более точно сделать все то, что не удалось сделать на уровне сборной.

Эта глава завершена, и я, вероятно, возьму паузу до следующего сезона», – сказал Энрике стримеру Ибаю Льяносу.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ