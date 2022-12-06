Испания всухую проиграла Марокко по пенальти. Такое было лишь на ЧМ-2006 – Швейцария не забила Украине

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Испания стала второй сборной, ни разу не забившей в серии пенальти на ЧМ.

Команда Луиса Энрике проиграла Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов со счетом 0:3. Пабло Сарабия попал в штангу, удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса парировал голкипер Яссин Буну.

Первое сухое поражение по пенальти было на ЧМ-2006 – тогда Швейцария уступила Украине со счетом 0:3.

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