Испания всухую проиграла Марокко по пенальти. Такое было лишь на ЧМ-2006 – Швейцария не забила Украине

стала второй сборной, ни разу не забившей в серии пенальти на ЧМ.

Команда Луиса Энрике проиграла Марокко в 1/8 финала в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов со счетом 0:3. Пабло Сарабия попал в штангу, удары Карлоса Солера и парировал голкипер Яссин Буну.

Первое сухое поражение по пенальти было на ЧМ-2006 – тогда уступила со счетом 0:3.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ