Корнеев о том, что Сарабия первым бил в серии пенальти против Марокко: «Зачем ставить игрока, который только что не забил? Энрике должен был поменять»
Игорь Корнеев оценил поражение Испании от Марокко (0:0, 0:3 пен.) в 1/8 финала ЧМ-2022.
«Меня удивил первый пенальти. Почему ты ставишь на него игрока [Сарабию], который только что не забил, буквально минуту назад, гол? Если даже он стоял на серию пенальти первым, тренер [Луис Энрике] должен был как‑то поменять.
Может, поставить его последним, чтобы первым бил кто‑то более уверенный. Потому что первый пенальти очень важен. Он как раз прокладывает путь к дальнейшей серии», — сказал экс-спортивный директор «Зенита».
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