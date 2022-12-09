Корнеев о том, что Сарабия первым бил в серии пенальти против Марокко: «Зачем ставить игрока, который только что не забил? Энрике должен был поменять»

оценил поражение от (0:0, 0:3 пен.) в 1/8 финала .

«Меня удивил первый пенальти. Почему ты ставишь на него игрока [Сарабию], который только что не забил, буквально минуту назад, гол? Если даже он стоял на серию пенальти первым, тренер [ ] должен был как‑то поменять.

Может, поставить его последним, чтобы первым бил кто‑то более уверенный. Потому что первый пенальти очень важен. Он как раз прокладывает путь к дальнейшей серии», — сказал экс-спортивный директор «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ