Луис Энрике: «Не вижу никого лучше Испании среди полуфиналистов ЧМ-2022»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о полуфиналистах ЧМ-2022.

«Футбол – это тот вид спорта, в котором команда может не атаковать и все равно победить. Но Марокко это не касается – у этой сборной были моменты в матче с нами.

На подготовку к ЧМ у нашей очень молодой команды было четыре года, и я чувствую, что мы упустили очень хорошую возможность. Я смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Думаю, с точки зрения игры мы упустили хорошую возможность.

Если не считать 12 минут с Японией, мы показывали футбол хорошего уровня, а потом у нас возникли проблемы с Марокко», – сказал Энрике в интервью стримеру Ибаю Льяносу.

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