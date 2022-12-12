«ПСЖ» вряд ли отпустит Наваса в «Баварию», чтобы не усиливать соперника по 1/8 финала ЛЧ

Переход Кейлора Наваса в «Баварию» из «ПСЖ» этой зимой маловероятен.

Напомним, мюнхенский клуб ищет нового вратаря, так как , катаясь на лыжах в отпуске, сломал ногу. 36-летний голкипер не выйдет на поле до конца сезона.

Сообщалось, что Навас входит в число игроков, интересных «Баварии».

По данным kicker, есть несколько препятствий, которые мешают осуществлению трансфера Кейлора в немецкий клуб.

Во-первых, «ПСЖ» не хочет усиливать конкурента перед играми 1/8 финала . Во-вторых, Навас, вероятно, не согласится на переход в клуб, для которого станет лишь краткосрочным решением. В-третьих, у «Баварии» есть сомнения в том, что Кейлор быстро адаптируется к немецкому чемпионату.

Навас – запасной вратарь , он еще ни разу не играл за клуб в этом сезоне. На ЧМ-2022 он провел 3 матча за сборную Коста-Рики и пропустил 11 голов.

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