«Локомотив» подтвердил назначение Кречетова исполнительным директором

В «Локомотиве» подтвердили назначение Евгения Кречетова исполнительным директором.

«Да, действительно назначен на должность исполнительного директора «Локомотива», – сообщили в пресс-службе московского клуба.

Последним клубом Кречетова были подмосковные «Химки», где он работал директором по правовым вопросам и был уволен в сентябре. Также в прошлом Кречетов занимал должность исполнительного директора московского «Динамо».

Несколько лет назад он уже работал в «Локо» в должности директора по правовым вопросам.

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