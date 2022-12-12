Круговой отказался уходить в «Локомотив» из «Зенита». Его хотели арендовать с правом выкупа

не захотел переходить в «Локомотив» из «Зенита».

Как сообщает Иван Карпов, московский клуб хотел арендовать левого защитника с правом выкупа, но этот вариант не заинтересовал игрока.

Круговой был главным вариантом в списке «Локомотива» на усиление левого фланга обороны, но дальше разговора со стороной игрока переговоры не продвинулись, так как Данил сразу ответил отказом.

Теперь основным кандидатом на усиление позиции левого защитника может стать Юрий Горшков из .

Статистику 24-летнего Кругового, который в этом сезоне принял участие в 9 матчах в Мир , можно изучить здесь.

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