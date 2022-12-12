«Если Головин играет во Франции, почему не может Баринов?» Дюрица о хавбеке «Локо»

Ян Дюрица оценил вероятность перехода хавбека «Локомотива» в клуб топ-5 лиг.

«Баринов достиг того уровня, чтобы уехать в Европу. Прошлый сезон у него был хорошим, наверное, поэтому на него смотрели. Но это тоже неправильно, что он не переехал в «Валенсию» из-за того, что он русский. Почему хороший игрок не может перейти в европейский клуб? Если так было на самом деле, это неправильно.

Он мог бы, конечно, заиграть там. Это хороший футболист, способный достойно выступать в Европе. Баринов молодой. Думаю, и по физике, и по психологическому состоянию он готов к переезду. Если Головин играет во Франции, почему не может Баринов?

Многие русские играют за рубежом. Некоторые хорошо, некоторые – не очень. Но шансы есть», — сказал экс-защитник .

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