Дюрица о немцах в «Локомотиве»: «Развалили команду. Нужно убирать бардак и начинать все с нуля»

Ян Дюрица раскритиковал работу руководства за последние годы.

– Следите ли за РПЛ?

– Да, я смотрю. Но жаль, что российские команды выбыли из еврокубков, что их не пускают туда. Играть только в чемпионате не очень хорошо. Надо стремиться к чему-то: выступать в еврокубках, отбираться в Лигу чемпионов. Иначе футболистам тяжело. Конечно, слежу за «Локомотивом», который в этом сезоне выступает не очень хорошо. Они сейчас почти в зоне вылета. В итоге в клубе что-то поменяли. Уехал спортивный директор Цорн.

– Он недавно выступал на Sky Sports в качестве эксперта.

– Ну, вот видите. Люди, которые были в «Спартаке», оттуда уехали, приехали в «Локомотив» и снова уехали. Видим, что у них что-то не получается. В чем-то они неправы. Хорошо, что уехали! Их вина в том, что «Локомотив» сейчас находится не там, где должен быть.

– Были немцы, Цорн, Плутник и все остальные. Можно ли сказать, что они все испортили и сбежали?

– Получается так. Они развалили команду. Теперь, конечно, нужно очень постараться, чтобы найти правильных людей, игроков, которые будут бороться за команду. Это может не получиться за месяц-два. Надеюсь, что команда не вылетит. Самое главное, чтобы после паузы на чемпионат мира с самого начала сборов «Локомотив» хорошо готовили. В дальнейшем надо смотреть, в каком направлении пойдет клуб. Бардак надо убирать. Нужно начать с нуля, – сказал бывший защитник «Локомотива».

По итогам 17 туров «Локомотив» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Мир .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ