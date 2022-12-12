Томислав Дуймович: «Полякам после отказа играть с Россией не нужно было проводить и остальные матчи отбора. Некрасиво получилось»

высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Я неоднократно говорил: нельзя смешивать политику и спорт. Такой позиции придерживаются все понимающие и адекватные люди. Безумно жаль российских футболистов, которые многие годы пахали, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре.

Полякам, раз они отказались играть с Россией, не нужно было проводить и остальные матчи отбора. А получилось, как всегда, некрасиво. Видимо, отстранение российской сборной хотели со всех сторон, чтобы закончить СВО.

Ну вы же видите, что это не помогает? Российский спорт могут отстранить и на десять лет, но разве спортсмены что-то решат в политике? Нет. Им нужно тренироваться и играть. Безумно жаль, что сейчас происходят подобные вещи», – сказал экс-полузащитник сборной Хорватии и клубов Мир .

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