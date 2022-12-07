Игорь Семшов: «Польша слабее сборной России. Не знаю, зачем они вообще в Катар ехали»

считает, что сборная могла и не ехать в Катар на .

– Если бы нас не отстранили от стыковых матчей и мы бы добрались до Катара, как бы на нем смотрелась сборная России с вашей точки зрения?

– Во-первых у нас точно были бы неплохие шансы туда попасть. Польша слабее нас, однозначно. По тому футболу, который они показывали – я не знаю, зачем вообще им было ехать в Катар. В группе им повезло и с Саудовской Аравией и с Мексикой.

А матч с Аргентиной – вообще позор. Как аргентинцы их не добили?! Может быть, только с Францией в 1/8 финала поляки побились, тут надо отдать им должное.

А если бы сборная России оказалась на месте Польши, все зависело бы от подготовки. Была бы больше пауза перед ЧМ-2022, чем у европейских команд, все могло бы сложиться вполне удачно, – сказал бывший футболист сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ