Владимир Габулов: «Россия легко бы вышла на ЧМ-2022. То, что сборная оказалась в нынешней ситуации, не ее вина»

считает, что Россия легко бы квалифицировалась на .

– Комментатор Константин Генич считает, что Россия на ЧМ‑2022 выступила бы, как Катар, если бы нас допустили. Согласны?

– При всем уважении к Косте нельзя делать такие высказывания.

Это в первую очередь говорит о непрофессионализме человека, который пытается выстраивать такие виртуальные сравнения. Только поле может определить, кто и что из себя представляет.

Неправильно занижать уровень нашей сборной. В том, что она оказалась в нынешней ситуации, не ее вина. Считаю, Россия легко бы пробилась в финальную часть чемпионата мира [через стыки].

Мы бы нашли время хорошо подготовиться, сыграться и при грамотной физической, тактической и моральной базе могли показать результат. Это мое мнение, – сказал бывший вратарь сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ