Игорь Шалимов: «Поляки – домой! Негодяи, отказавшиеся с нами играть. С Россией так себя вести нельзя»
Игорь Шалимов обрадовался вылету сборной Польши после проигрыша Франции на ЧМ-2022.
«Поляки – негодяи, которые первые отказались с нами играть.
Первый же момент какой был? Наши игры перенесли на нейтральное поле, потом поляки сказали, что не будут с нами играть, а потом пошли чехи, шведы – и понеслась вот эта чехарда.
Они поставили ФИФА и УЕФА в такие условия, что им нечего было делать. Поэтому поляки – домой! Хорошо, что 3:1.
Я вообще даже не хотел, чтобы поляки выходили из группы. С Россией так себя вести нельзя», – сказал бывший полузащитник «Спартака» в эфире «Матч ТВ».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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