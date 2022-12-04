Игорь Шалимов обрадовался вылету сборной после проигрыша на .

«Поляки – негодяи, которые первые отказались с нами играть.

Первый же момент какой был? Наши игры перенесли на нейтральное поле, потом поляки сказали, что не будут с нами играть, а потом пошли чехи, шведы – и понеслась вот эта чехарда.

Они поставили ФИФА и в такие условия, что им нечего было делать. Поэтому поляки – домой! Хорошо, что 3:1.

Я вообще даже не хотел, чтобы поляки выходили из группы. С Россией так себя вести нельзя», – сказал бывший полузащитник «Спартака» в эфире .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ