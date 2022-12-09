Томислав Дуймович: «В Европе не только следили за российским футболом, но и боялись сборную России. Возможный переход в Азию – потеря для УЕФА»
Томислав Дуймович оценил возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Если российский футбол перейдет в АФК, то это будет большая потеря для УЕФА. Почему? Посмотрите, кто тренировал сборную России: Хиддинк, Адвокат, Капелло.
В Европе не только следили за российским футболом, но и боялись сборную России. А какие были качественные футболисты: Аршавин, Павлюченко и многие другие. Они играли в Европе, и их уважали.
Как я сказал, выход России из европейского футбола – это потеря только для УЕФА.
Минус ли это для российского футбола? Никто пока этого не скажет. В любом случае это пойдет на пользу сборной России. Национальная команда должна участвовать в международных турнирах.
Также для азиатских команд и сборных будет хорошо получить к себе в соперники российские клубы и сборную.
Сейчас видно, как та же самая Япония и Южная Корея на этом чемпионате мира выбивают европейские топовые сборные. Это будет российскому лишь футболу в плюс. Почему нет?» – сказал бывший игрок сборной Хорватии.
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