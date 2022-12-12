Мбаппе об ударе Маркиньоса с пенальти в штангу: «Он не заслуживает этого»
Килиана Мбаппе расстроил промах Маркиньоса с пенальти, приведший к вылету Бразилии с ЧМ.
Игроки сборной Франции были удивлены вылетом Бразилии с ЧМ-2022, пишет RMC Sport. Команда Тите покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти (1:1, по пен. 2:4).
Решающий пенальти не реализовал защитник «ПСЖ» Маркиньос. Он развел мяч и вратаря по разным углам, но попал в штангу.
«Он не заслуживает этого», – сказал Мбаппе партнерам по сборной Франции.
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