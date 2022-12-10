Джон Терри: «Если кто и сможет остановить Мбаппе, то это Уокер. Кайл быстр, силен физически и тактически»
Джон Терри считает, что Кайл Уокер сможет остановить Килиана Мбаппе.
– Возможно ли, на ваш взгляд, остановить Мбаппе?
– Да, это возможно! Кайл Уокер будет играть правого защитника, он самый быстрый игрок в АПЛ, а это то, что нужно против Мбаппе. Он очень силен физически, тактически и при игре в обороне.
Я думаю, если и есть игрок, который способен остановить Мбаппе, то это Кайл Уокер. Я абсолютно в этом уверен. Будет ли игра тяжелой для него? Да, конечно. Но мне нравится уверенность Кайла.
У них есть Мбаппе, Жиру, Гризманн, Дембеле, они представляют большую угрозу. Есть также варианты на скамейке запасных, но на данный момент Англия очень сильна в обороне. Это будет большая битва, – заявил экс-защитник сборной Англии.
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