Джон Терри: «Если кто и сможет остановить Мбаппе, то это Уокер. Кайл быстр, силен физически и тактически»

считает, что Кайл Уокер сможет остановить .

– Возможно ли, на ваш взгляд, остановить Мбаппе?

– Да, это возможно! Кайл Уокер будет играть правого защитника, он самый быстрый игрок в , а это то, что нужно против Мбаппе. Он очень силен физически, тактически и при игре в обороне.

Я думаю, если и есть игрок, который способен остановить Мбаппе, то это Кайл Уокер. Я абсолютно в этом уверен. Будет ли игра тяжелой для него? Да, конечно. Но мне нравится уверенность Кайла.

У них есть Мбаппе, Жиру, Гризманн, Дембеле, они представляют большую угрозу. Есть также варианты на скамейке запасных, но на данный момент Англия очень сильна в обороне. Это будет большая битва, – заявил экс-защитник сборной .

Англия сыграет с Францией в 1/4 финала сегодня, в 22:00.

Уокер против Мбаппе – главная дуэль матча Англия – Франция. Это соревнование в скорости

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