Мбаппе после победы над Англией на ЧМ-2022: «Немного приблизились к заветной мечте»
Килиан Мбаппе дал короткий комментарий после победы над Англией.
Матч 1/4 финала завершился победой Франции со счетом 2:1. В полуфинале французы сыграют с Марокко.
«Немного приблизились к заветной мечте», – написал форвард сборной Франции в твиттере.
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