Мбаппе после победы над Англией на ЧМ-2022: «Немного приблизились к заветной мечте»

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Килиан Мбаппе дал короткий комментарий после победы над Англией.

Матч 1/4 финала завершился победой Франции со счетом 2:1. В полуфинале французы сыграют с Марокко.

«Немного приблизились к заветной мечте», – написал форвард сборной Франции в твиттере.

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