Мбаппе после победы над Англией на ЧМ-2022: «Немного приблизились к заветной мечте»

дал короткий комментарий после победы над Англией.

Матч 1/4 финала завершился победой Франции со счетом 2:1. В полуфинале французы сыграют с Марокко.

«Немного приблизились к заветной мечте», – написал форвард сборной в твиттере.

«Это останется с ним навсегда». Реакции на промах Кейна с пенальти

Драма Кейна – не забил пенальти, который мог спасти Англию. Реакция Мбаппе – мем

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ