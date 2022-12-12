Кейн о промахе и вылете Англии с ЧМ: «Всегда настраиваюсь, что пробью 1-2 пенальти за игру. Конечно, будет больно»

ответил на вопрос о пенальти, который он не забил в игре с Францией.

Команда Гарета Саутгейта проиграла со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала. На 84-й минуте при счете 1:2 сборная Англии получила право на пенальти, но Кейн пробил выше ворот.

– Первый пенальти повлиял на ваши мысли перед ударом?

– Нет. Я всегда настраиваюсь на то, что пробью один или два пенальти за игру. Я всегда знаю, как хочу исполнить удар.

Не могу сказать, что как-то неправильно подготовился. Просто в тот вечер я исполнил пенальти вот так. Первый пенальти получился отличным, а второй я пробил не совсем так, как хотел.

Я должен принять это со стойкостью. Конечно, будет больно. Будет больно и от всей той игры. Как капитан, я беру это на себя, но парнями невозможно гордиться сильнее.

Все решают маленькие детали, и я беру за это ответственность. Я не беспокоюсь о команде, о том, как на нее это повлиял. У нас есть отличные таланты, – сказал нападающий сборной и для ITV.

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