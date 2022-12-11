Ширер о Кейне: «Этот пенальти будет причинять ему боль всю оставшуюся жизнь, но он снова подойдет к точке»

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Алан Ширер прокомментировал промах Харри Кейна с пенальти в матче ЧМ-2022.

Форвард «Тоттенхэма» в игре 1/4 финала с Францией реализовал один пенальти, но при счете 1:2 не забил второй, и англичане вылетели с турнира.

«Нападающие – это не только голы, но и промахи.

Этот пенальти будет причинять Харри боль всю оставшуюся жизнь.

Но он подойдет к точке снова, снова потребует мяч. Это то, что делают форварды», – написал бывший нападающий сборной Англии.

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