Ширер о Кейне: «Этот пенальти будет причинять ему боль всю оставшуюся жизнь, но он снова подойдет к точке»

прокомментировал промах с пенальти в матче .

Форвард в игре 1/4 финала с Францией реализовал один пенальти, но при счете 1:2 не забил второй, и англичане вылетели с турнира.

«Нападающие – это не только голы, но и промахи.

Этот пенальти будет причинять Харри боль всю оставшуюся жизнь.

Но он подойдет к точке снова, снова потребует мяч. Это то, что делают форварды», – написал бывший нападающий сборной .

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