Льорис о промахе Кейна с пенальти: «Это хорошо для Франции, но тяжело видеть Харри таким расстроенным»

Уго Льорис высказался о незабитом пенальти Харри Кейна в матче против .

В матче 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Франции одержала победу над Англией (2:1). Форвард «Тоттенхэма» не реализовал пенальти на 84-й минуте матча.

«Всегда тяжело видеть товарища по команде таким расстроенным. К счастью, он не реализовал свой пенальти. Это хорошо для Франции, но мне никогда не бывает легко, если товарищ по команде так сильно переживает.

Есть радость, но в то же время уважение к сопернику. Я очень уважаю , мне грустно видеть его в таком состоянии. Но нам нужно двигаться вперед, таков футбол», – сказал вратарь и сборной Франции.

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