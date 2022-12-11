Линекер – Кейну: «Тебе нечего стыдиться. Все иногда не забивают пенальти, если им хватает мужества подойти к точке»
Гари Линекер поддержал Харри Кейна после незабитого пенальти и вылета с ЧМ-2022.
Англия вчера уступила Франции в 1/4 финала (1:2). Форвард «Тоттенхэма» на 84-й минуте с точки пробил выше ворот. Кейн сегодня написал: «От этого никуда не спрячешься, это больно. Я абсолютно опустошен».
«Тебе нечего стыдиться. Все иногда не забивают пенальти. Ну, они делают это, если им хватает мужества подойти к точке.
Всего хорошего, Харри», – написал бывший нападающий сборной Англии в ответ на твит Кейна.
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