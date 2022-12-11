Кейн о незабитом пенальти и вылете Англии с ЧМ: «От этого никуда не спрячешься, это больно. Я абсолютно опустошен»

обратился к болельщикам после вылета сборной Англии с .

Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала. На 84-й минуте при счете 1:2 сборная получила право на пенальти, но Кейн пробил выше ворот.

«Абсолютно опустошен. Мы сделали все возможное. Все свелось к маленькой детали, за которую я беру на себя ответственность. От этого никуда не спрячешься, это больно. Потребуется время, чтобы прийти в себя, но это часть спорта.

Теперь нужно использовать этот опыт, чтобы стать психологически и физически сильнее перед новым вызовом. Спасибо за поддержку на протяжении всего турнира – это очень много значит», – написал капитан сборной Англии.

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