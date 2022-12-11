Дрогба о Кейне: «Ты пример для нападающих: забиваешь, ассистируешь, ведешь за собой. Настоящий капитан и лидер»

поддержал незабившего пенальти .

Нападающий и сборной в игре 1/4 финала с Францией (1:2) реализовал один пенальти, но при счете 1:2 не забил второй во втором тайме.

«Будет больно, но ты настоящий капитан и лидер. Мне очень понравилось, как ты играл на этом чемпионате мира.

Ты являешься примером для нападающих: забиваешь, ассистируешь, ведешь за собой!

Потребуется время, чтобы это преодолеть, но это сделает тебя сильнее», – написал бывший нападающий сборной Кот‑д’Ивуара и «Челси».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ