Веркаутерен опроверг, что может возглавить сборную Бельгии: «Я не контактировал с федерацией»

опроверг информацию о том, что он может возглавить сборную .

«Неправда, что я могу возглавить сборную Бельгии. Уважаю СМИ и работу журналистов, но многие вбрасывают неправдивую информацию. Или выдают свое личное мнение за инсайд — примерно так там и оказалось мое имя.

Выбирать будет федерация. Роберто Мартинес совмещал две должности — тренера и технического директора. Сначала они определятся с новым тренером, а потом будут вступать в переговоры. Не думаю, что решение будет принято в течение двух-трех дней.

Я никак не контактировал с федерацией футбола Бельгии. Не знаю, какого именно специалиста они хотят найти», — сказал экс-тренер «Крыльев Советов».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ