Веркаутерен опроверг, что может возглавить сборную Бельгии: «Я не контактировал с федерацией»
Франк Веркаутерен опроверг информацию о том, что он может возглавить сборную Бельгии.
«Неправда, что я могу возглавить сборную Бельгии. Уважаю СМИ и работу журналистов, но многие вбрасывают неправдивую информацию. Или выдают свое личное мнение за инсайд — примерно так там и оказалось мое имя.
Выбирать будет федерация. Роберто Мартинес совмещал две должности — тренера и технического директора. Сначала они определятся с новым тренером, а потом будут вступать в переговоры. Не думаю, что решение будет принято в течение двух-трех дней.
Я никак не контактировал с федерацией футбола Бельгии. Не знаю, какого именно специалиста они хотят найти», — сказал экс-тренер «Крыльев Советов».
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