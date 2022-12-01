«Спасибо Мартинесу за достижения с золотым поколением Бельгии: 1-е место в рейтинге ФИФА, бронза ЧМ-2018». Гендиректор КБФА о тренере

В Королевской бельгийской футбольной ассоциации (КБФА) отметили работа Роберто Мартинеса.

Тренер сборной объявил об уходе со своего поста после ничьей с Хорватией (0:0) и невыхода в плей-офф ЧМ-2022.

«Мы благодарим за все, чего он добился с этим золотым поколением в качестве тренера и технического директора: четыре года подряд первое место в рейтинге ФИФА, бронза ЧМ-2018, плей-офф Евро-2020, Финал четырех в Лиге наций и », – сказал генеральный директор КБФА Питер Босcарт.

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