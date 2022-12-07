Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен – в шорт-листе сборной Бельгии
Франк Веркаутерен может возглавить сборную Бельгии.
66-летний специалист претендует на вакантный пост после ухода Роберто Мартинеса, который покинул национальную команду из-за вылета с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
Веркаутерен уже исполнял обязанности главного тренера сборной Бельгии в 2009 году, при нем команда потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.
Ранее Веркаутерен также возглавлял «Крылья Советов», лиссабонский «Спортинг» и «Андерлехт». Его последним местом работы был «Антверпен», последние полтора года он не тренировал.
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