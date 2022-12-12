«Лукаку – жертва травмы. Не нужно винить его в невыходе Бельгии из группы». Веркаутерен об игре форварда на ЧМ-2022

высказался об игре форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку на .

«Лукаку – жертва травмы. Для футболиста очень сложно влиться в игру сразу после нескольких месяцев восстановления. Каждому нужно набирать оптимальную форму к чемпионату мира, чтобы забивать голы.

Ему пришлось восстанавливаться в короткие сроки, а это постоянное давление. Все это сказалось на Ромелу.

Но не нужно винить его во всем, в том числе в невыходе Бельгии из группы. Если бы Бельгия прошла в 1/8 или 1/4 финала, то ему могло бы хватить времени», – сказал бывший футболист бельгийской сборной.

Он также опроверг информацию о том, что может возглавить Бельгию.

«Неправда, что я могу возглавить сборную Бельгии. Уважаю СМИ и работу журналистов, но многие вбрасывают неправдивую информацию. Или выдают свое личное мнение за инсайд – примерно так там [в шорт-листе] и оказалось мое имя.

Выбирать будет . совмещал две должности – тренера и технического директора. Сначала они определятся с новым тренером, а потом будут вступать в переговоры. Не думаю, что решение будет принято в течение двух-трех дней.

Я никак не контактировал с Федерацией футбола Бельгии. Не знаю, какого именно специалиста они хотят найти», – сказал экс-тренер «Крыльев Советов».

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