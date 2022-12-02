«Хорош, Лукаку! Нужно оплатить ему месяц отпуска в Сплите». Ракитич об игре Ромелу в матче с Хорватией
Иван Ракитич подшутил над Ромелу Лукаку после вылета Бельгии с ЧМ-2022.
29-летний футболист сборной Бельгии вышел на 46-й минуте матча с Хорватией (0:0) и за отведенное ему время упустил 4 голевых момента. Из-за этой ничьей Хорватия вышла в плей-офф ЧМ, а Бельгия вылетела.
«Хорош, Лукаку! Мы должны оплатить ему месяц отпуска в Сплите (один из курортных городов Хорватии – прим. Sports.ru)», – сказал бывший игрок сборной Хорватии в видео в инстаграме.
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