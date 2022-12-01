Ловрен о промахах Лукаку: «Возможно, Бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен подвел итоги матча с Бельгией (0:0) на .

– Это была очень тяжелая игра. В каких-то моментах везло нам, в каких-то – соперникам. Как у нас, так и у бельгийцев были шансы. В конце концов, для нас очень важно было выйти в плей-офф.

– Что скажешь о Лукаку? У него было четыре замечательных момента.

– Это футбол. Случается. Возможно, Бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию.

Позже я поговорил с Лукаку. Сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен. Но я счастлив, – сказал Ловрен.

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