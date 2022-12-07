Индзаги о Лукаку на ЧМ-2022: «За 45 минут против Хорватии у него было больше моментов, чем у всей сборной за матч. Он явно разочарован»

оценил игру на ЧМ-2022.

«Очевидно, он разочарован. Это чемпионат мира, к тому же сборная для него очень важна.

За 45 минут [против ] у него было три момента – больше, чем у всей команды за весь матч. Имея такие возможности, нападающий должен быть спокоен», – сказал главный тренер .

Лукаку выходил на поле в двух матчах группового этапа ЧМ-2022. В матче против сборной Марокко нападающий вышел на замену на 81-й минуте матча, а против Хорватии провел на поле весь 2-й тайм.

Лукаку упустил 4 голевых момента за тайм с Хорватией. Лишь у Мбаппе столько – за три игры на ЧМ-2022

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