Депай – MVP НБА-93 Баркли после победы над США: «Громко лает, да не кусает». Американец сказал перед игрой с Нидерландами: «Начинаем драть задницы»

ответил Чарльзу Баркли после победы над США на .

«Громко лает, но не кусает», – написал нападающий сборной Нидерландов в твиттере.

Форвард «Барселоны» прикрепил фотографию Баркли с итоговым счетом 3:1 после победы сборной Нидерландов в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

MVP НБА-93 перед игрой сказал: «Начинаем драть задницы. США пройдут дальше, у Нидерландов проблемы».

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