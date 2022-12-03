Депай забил 43-й гол за Нидерланды и обошел Хунтелара в списке бомбардиров. Больше только у ван Перси – 50

Теги Арьен Роббен Робин ван Перси сборная Нидерландов по футболу Клас-Ян Хунтелар Патрик Клюйверт сборная США по футболу Барселона Ла Лига рейтинги Деннис Бергкамп ЧМ-2022 Мемфис Депай Футбол

Мемфис Депай забил 43-й гол за сборную Нидерландов. 

Нападающий открыл счет в матче против сборной США в 1/8 финала ЧМ-2022 (1:0, первый тайм), отличившись на 10-й минуте. 

Игрок «Барселоны» вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной, опередив Класа-Яна Хунтелара – тот забил 42 мяча. 

Теперь топ-5 лучших бомбардиров нидерландской сборной выглядит следующим образом:

1. Робин ван Перси – 50 голов;

2. Мемфис Депай – 43;

3. Клас-Ян Хунтелар – 42;

4. Патрик Клюйверт – 40;

5. Деннис Бергкамп, Арьен Роббен – 37. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные