Депай забил 43-й гол за Нидерланды и обошел Хунтелара в списке бомбардиров. Больше только у ван Перси – 50
Мемфис Депай забил 43-й гол за сборную Нидерландов.
Нападающий открыл счет в матче против сборной США в 1/8 финала ЧМ-2022 (1:0, первый тайм), отличившись на 10-й минуте.
Игрок «Барселоны» вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной, опередив Класа-Яна Хунтелара – тот забил 42 мяча.
Теперь топ-5 лучших бомбардиров нидерландской сборной выглядит следующим образом:
1. Робин ван Перси – 50 голов;
2. Мемфис Депай – 43;
3. Клас-Ян Хунтелар – 42;
4. Патрик Клюйверт – 40;
5. Деннис Бергкамп, Арьен Роббен – 37.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии