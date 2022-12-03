Депай забил 43-й гол за Нидерланды и обошел Хунтелара в списке бомбардиров. Больше только у ван Перси – 50

Мемфис Депай забил 43-й гол за сборную Нидерландов.

Нападающий открыл счет в матче против сборной в 1/8 финала (1:0, первый тайм), отличившись на 10-й минуте.

Игрок «Барселоны» вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной, опередив Класа-Яна Хунтелара – тот забил 42 мяча.

Теперь топ-5 лучших бомбардиров нидерландской сборной выглядит следующим образом:

1. Робин ван Перси – 50 голов;

2. – 43;

3. Клас-Ян Хунтелар – 42;

4. Патрик Клюйверт – 40;

5. , – 37.

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