«МЮ» из-за ухода Роналду готов подписать нападающего зимой. Летом клуб хотел Гакпо и Депая

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«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда зимой.

Как пишет Manchester Evening News, из-за ухода Криштиану Роналду английский клуб готов подписать нападающего по ходу зимнего трансферного окна.

Летом «Юнайтед» рассматривал вариант с приглашением вингера ПСВ Коди Гакпо и нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, которые выступают за сборную Нидерландов.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» сообщил о расторжении контракта с Роналду. На такой шаг клуб пошел после скандального интервью форварда Пирсу Моргану.

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