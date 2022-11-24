«МЮ» из-за ухода Роналду готов подписать нападающего зимой. Летом клуб хотел Гакпо и Депая

«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда зимой.

Как пишет Manchester Evening News, из-за ухода английский клуб готов подписать нападающего по ходу зимнего трансферного окна.

Летом «Юнайтед» рассматривал вариант с приглашением вингера ПСВ Коди Гакпо и нападающего «Барселоны» , которые выступают за сборную Нидерландов.

22 ноября сообщил о расторжении контракта с Роналду. На такой шаг клуб пошел после скандального интервью форварда Пирсу Моргану.