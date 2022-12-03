Депай забил 15 голов за 17 игр Нидерландов после возвращения ван Гала на пост тренера

Форвард Мемфис Депай впервые забил за Нидерланды на .

Футболист, представляющий «Барселону», открыл счет в матче против (2:0, перерыв) в 1/8 финала.

После назначения Луи ван Гала главным тренером сборной (это произошло в августе 2021 года) Депай провел за команду 17 игр и забил 15 голов.

Всего у Мемфиса 43 гола за , больше лишь у Робина ван Перси.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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