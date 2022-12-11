Тен Хаг хочет подписать игрока на замену Роналду: «Сделаем все, что в наших силах»
Эрик тен Хаг хочет подписать футболиста на замену ушедшему Криштиану Роналду.
– Собираетесь подписать игрока на замену?
– Да, но только когда мы найдем подходящего футболиста. Мы делаем все, что в наших силах. Мы изучаем каждую возможность и делаем все возможное, если такая возможность представится, чтобы заключить контракт, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии