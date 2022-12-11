Тен Хаг хочет подписать игрока на замену Роналду: «Сделаем все, что в наших силах»

Эрик тен Хаг хочет подписать футболиста на замену ушедшему .

– Собираетесь подписать игрока на замену?

– Да, но только когда мы найдем подходящего футболиста. Мы делаем все, что в наших силах. Мы изучаем каждую возможность и делаем все возможное, если такая возможность представится, чтобы заключить контракт, – сказал тренер .

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