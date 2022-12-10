Роналду забил 4 гола за 23 матча сезона: с пенальти – «Шерифу» и Гане, с игры – «Эвертону» и «Шерифу»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Футбол

Нападающий Криштиану Роналду забил 4 гола за клуб и сборную в текущем сезоне.

Португалец не сумел отметиться результативными действиями в матче 1/4 финала ЧМ-2022 между командами Португалии и Марокко (0:1), в котором он вышел на замену на 51-й минуте.

В сезоне-2022/23 за 23 матча в составе «Манчестер Юнайтед» и сборной 37-летний футболист лишь дважды забил с игры: «Шерифу» (3:0) и «Эвертону» (2:1). Еще дважды он реализовал пенальти: против Ганы (3:2) и «Шерифа» (2:0).

Подробнее статистику Роналду можно изучить здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные