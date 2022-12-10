Роналду забил 4 гола за 23 матча сезона: с пенальти – «Шерифу» и Гане, с игры – «Эвертону» и «Шерифу»

Нападающий Криштиану Роналду забил 4 гола за клуб и сборную в текущем сезоне.

Португалец не сумел отметиться результативными действиями в матче 1/4 финала между командами и (0:1), в котором он вышел на замену на 51-й минуте.

В сезоне-2022/23 за 23 матча в составе и сборной 37-летний футболист лишь дважды забил с игры: «Шерифу» (3:0) и «Эвертону» (2:1). Еще дважды он реализовал пенальти: против Ганы (3:2) и «Шерифа» (2:0).

Подробнее статистику Роналду можно изучить здесь.

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