«Месси выиграл у Роналду в вечном споре. Абсолютная победа!» Аленичев о форвардах

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Роналду с Португалией вылетел с ЧМ-2022, уступив Марокко (0:1) в 14 финала, Месси с сыграет с Хорватией в полуфинале.

«Сантуш поднял с лавки одного из лучших футболистов мира, который, впрочем, в последнее время больше говорит, чем делает. Это мы наблюдали в «МЮ», да и в сборной, судя по сообщениям СМИ, чуть ли не собирался уезжать домой после того, как его не поставили в старт на Швейцарию.

Все это сказывается на форме. Нанести за тайм всего один удар по воротам... Яркое доказательство того, что Криштиану далек от оптимальных кондиций.

К тому же первым «покинул корабль» после финального свистка, ушел в раздевалку. А его партнеры, пусть и со слезами на глазах, благодарили болельщиков. Роналду сидел, плакал в раздевалке...

Так ты на поле останься с командой! Поблагодари своих фанатов, вместе со всеми покинь газон, а не в гордом одиночестве. Вот тогда ты настоящий капитан! В этом плане Месси – полный антипод Роналду. Не думаю, что Лео первым убежал бы в раздевалку даже после самой обидной неудачи.

Провел ли Роналду в субботу свой последний матч за сборную? У меня есть сомнения. Думаю, еще поиграет. Придет новый тренер (вот кто точно уйдет, так это Сантуш) – сядут, поговорят. Все-таки Криштиану – знаковая фигура. Португалии будет полезно, если он и в дальнейшем станет выходить на поле в майке сборной – для ее имиджа, авторитета.

Но Роналду надо брать пример с Месси. Поведение аргентинца – образец. Вот к чему нужно стремиться. Теперь очевидно, что Лео выиграл в этом вечном споре. Абсолютная победа!

Кстати, не уверен, что для Месси этот чемпионат мира последний. Через четыре года ему будет 39 лет. Притом Лео не надо пробегать за матч по 12 километров – ему хватит 5-6, чтобы в какой-то момент взорваться и решить исход встречи.

Мы же видим, как он продуктивен в Катаре: в каждой встрече либо гол, либо результативная передача. Мастерство никуда не денется. Тем более Лео – профессионал, бережно относится к режиму, своему телу. Так что я бы не прощался с ним после ЧМ-2022», – заявил бывший футболист и экс-тренер «Спартака».

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