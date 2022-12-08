Карло Анчелотти: «Время Роналду и Ибрагимовича походит к концу, Месси и Бензема по 35. Им на смену приходят Мбаппе, Холанд, Ришарлисон»

высказался о смене поколений нападающих в футболе.

«Ришарлисон – современный нападающий. Пусть он не слишком аккуратен с мячом в ногах, но тайминги его действий великолепны, он очень скоординирован. Сейчас он один из лучших.

Мы находимся в переходном периоде: подходит к концу время Ибрагимовича, Роналду, Суареса, Кавани... Месси и Бензема по 35 лет, Левандовски исполнится 35 в следующем году.

Им на смену приходят Мбаппе, Ришарлисон, Холанд, Альварес и Нуньес», – сказал главный тренер .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ