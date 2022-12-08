Карло Анчелотти: «Время Роналду и Ибрагимовича походит к концу, Месси и Бензема по 35. Им на смену приходят Мбаппе, Холанд, Ришарлисон»
Карло Анчелотти высказался о смене поколений нападающих в футболе.
«Ришарлисон – современный нападающий. Пусть он не слишком аккуратен с мячом в ногах, но тайминги его действий великолепны, он очень скоординирован. Сейчас он один из лучших.
Мы находимся в переходном периоде: подходит к концу время Ибрагимовича, Роналду, Суареса, Кавани... Месси и Бензема по 35 лет, Левандовски исполнится 35 в следующем году.
Им на смену приходят Мбаппе, Ришарлисон, Холанд, Альварес и Нуньес», – сказал главный тренер «Реала».
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